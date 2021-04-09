Погода в Нижнем Новгороде в выходные 10-11 апреля 2021 года: Солнечно и без осадков Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Последняя неделя запомнилась нам преимущественно пасмурной, сухой и ветреной. Вчера, 8 апреля, город накрыл сильный порывистый ветер — отдельные его порывы достигали 17 метров в секунду. Теперь перед нижегородцами стоит вопрос: какой будет погода в Нижнем Новгороде в выходные 10-11 апреля 2021 года? Об этом мы сейчас подробно расскажем.

К счастью, мы можем сообщить, что жителей региона ожидают солнечные выходные, а главное — без осадков. По данным сервиса "Яндекс.Погода", завтра, 10 апреля, в Нижнем Новгороде будет ясно круглые сутки. Температура воздуха прогреется до +10 градусов в течение дня и даже ночью опустится только на градус ниже нуля. Скорость ветра значительно упадёт и не превысит 2,1 метра в секунду, так что погода будет практически безветренная. Влажность воздуха составит от 47% до 71%, а атмосферное давление — 760-762 миллиметра ртутного столба.

Воскресенье, 11 апреля, порадует жителей города теми же комфортными условиями за окном. Температура воздуха может подняться уже до +12 градусов, ветер всё так же практически не будет ощущаться. Атмосферное давление чуть поднимется до 766 миллиметров ртутного столба. В целом, отличаться от субботы день будет только небольшой облачностью в середине, по прогнозам синоптиков.

Стоит отметить, что световой день уже очень приятно удлинился и продолжает удлиняться стремительно: в субботу солнце зайдёт за горизонт в 18:59, а в воскресенье — в 19:02, согласно "Яндекс.Погоде".

Нижегородцы могут смело планировать вылазки по городу, прогулки с друзьями и прочие способы радоваться солнцу и сухости в предстоящие выходные.

Кстати, напомним, мы рассказывали, что в середине апреля в регион придёт по-настоящему майское тепло.

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