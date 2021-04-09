"Я тебе волосы выдеру": жительницу Нижегородской области оштрафовали за оскорбление учительницы сына в электронном дневнике Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительницу Балахнинского района Нижегородской области оштрафовала прокуратура за оскорбление учителя, отправленное через электронный дневник. По данным ведомства, педагог обратилась в полицию 4 февраля с заявлением на родительницу одного из своих учеников. Она предоставила правоохранителям скриншоты, свидетельствующие о нападках со стороны матери мальчика. Прокуратура провела проверку и в её результате поддержала оскорблённую сторону.

Известно, что гневные сообщения поступили педагогу в тот же день, 4 февраля, в 10:51 через электронный дневник ученика 6 класса средней общеобразовательной школы. Мама мальчика написала:

— Не желаю вам здравствовать, вы подлая и гадкая, раз совершаете такие подлые поступки, вас и близко нельзя подпускать к детям.

На несколько часов праведный материнский гнев поутих, но потом что-то надоумило её обратиться к учителю снова:

— Ещё раз вырвешь из тетради моего ребёнка листы с готовой домашней работой, а после поставишь двойку за отсутствие этой же домашней работы, я тебе волосы выдеру, ….

Прокуратура расценила эти слова как посягательство на жизнь и здоровье учителя.

— Употребляемые с личным местоимением выражения считаются оскорблением. Слова, высказанные родительницей, в соответствии с их лексическим значением направлены на унижение человеческих чести и достоинства, — прокомментировали в прокуратуре.

В отношении матери шестиклассника возбудили дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ об оскорблении. В апреле женщину признал виновной мировой судья и назначил ей штраф в размере трёх тысяч рублей. Но в законную силу постановление пока не вступило, как сообщает ведомство.

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