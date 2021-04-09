Восстание машин: В Выксе случился переполох из-за задымившегося банкомата

В Выксе в отделении банка задымился банкомат. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Выксе службы быстрого реагирования были стянуты к отделению банка из-за задымившегося банкомата. Инцидент произошел в отделении банка на улице Красных Зорь в два часа ночи 7 апреля, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как выяснилось, в банкомате сработала охранная система – взорвался пиропатрон, он задымился, и на это среагировала пожарная сигнализация. К месту происшествия было стянуто несколько пожарных машин, однако вызов оказался ложным.

«Никаких работ пожарно-спасательные подразделения не проводили», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сотрудники МЧС передали информацию в полицию, и сейчас стражи порядка выясняют, по какой причине произошло срабатывание охранной системы. По информации ряда СМИ, это случилось, когда женщина, пытаясь воспользоваться банкоматом, ударила по нему кулаком. Однако в полиции эту информацию пока подтвердить не могут, поскольку еще не получены записи с камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, деньги из банкомата не пропали.