Завораживающее зрелище: Как выглядит ледоход на Оке с высоты птичьего полета

Паводок в Нижегородской области набирает обороты. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области на Оке начался ледоход. Завораживающие кадры паводка с высоты птичьего полета опубликовало региональное управление МЧС. Сотрудники ведомства ежедневно мониторят гидрологическую и ледовую обстановку, а также проводят регулярные авиаразведки на вертолете МИ-8 МЧС России.

Сотрудники МЧС ежедневно мониторят паводковую обстановку. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне авиапатрулирование было проведено по южной части региона, где паводок уже в самом разгаре. Буквально за несколько дней там было затоплено десять низководных мостов. Вчера сотрудники МЧС с воздуха оценили паводковую обстановку в селах Макарьево и Просек Лысковского района, в Гагине, Арзамасе, Навашине, Павлове и Дзержинске. На кадрах, сделанных с воздуха, видно, как вода в реках вышла из берегов и разлилась по широкой пойме, скрыв мосты и часть дорог. А вокруг - деревеньки с крошечными домиками, которые на снимках можно разглядывать бесконечно.

Реки вышли из берегов и разлились в пойме. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«В рамках облета мы смогли увидеть, как по Оке со стороны Мурома уже идет ледоход. В своих прогнозах мы всегда исходим из наихудших сценариев. В 26 муниципальных образованиях, которые подвержены затоплению, созданы пункты временного размещения на случай эвакуации населения, имеется необходимый запас продуктов и медикаментов. Мы ежечасно контролируем обстановку», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

На реке в районе Макарьевского монастыря еще стоит лед. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По его словам, на юге Нижегородской области паводок проходит достаточно динамично. В поле зрения специалистов МЧС находится более 20 рек, которые могут нести угрозу для населенных пунктов. Особенно пристальное внимание ежегодно уделяется рекам Пьяна и Теша.

В поле зрения специалистов МЧС находится более 20 рек, которые могут нести угрозу для населенных пунктов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«Только на двух реках, которые мы детально сегодня просмотрели, площадь в русле реки может находиться от 10 метров до 100 метров разлива. Безусловно, мы убедились, что для населения, которое находится в зоне этих рек, угрозы нет», - подчеркнул Валерий Синьков.

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