Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 апреля 2021 года: в 26 районах региона не выявили новых заражённых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 7 апреля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 241 новый случай заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 109 044 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 315 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 103 495 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 2 897 человека, ещё десять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 7 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 26 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 787 человек) и на Бору (5 436 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (107 человек) и Спасском районе (151 человек).

Напомним, что утром, 5 апреля, в Нижегородскую область поступило ещё 33,6 тысячи доз вакцины от COVID-19.

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