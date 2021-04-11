Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 апреля 2021 года: 245 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 11 апреля 2021 года, за последние сутки в регионе выздоровел ещё 303 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 104 733 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число заражений постепенно снижается. За стуки в регионе отмечено всего 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 110 028 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 2 938 человек, ещё двенадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 11 апреля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

Напомним, что 8 апреля в Нижегородскую область поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации.

- Планируемый темп вакцинации составляет 31 тысяча человек в сутки, - отметил министр.

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