Погода в Нижнем Новгороде 5-11 апреля: Пасмурно и без осадков Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прошедший месяц весны не исправил тех бесчинств, которые творила зима в этом году на территории Нижегородской области. Лютые морозы и снегопады прошли, а теперь регион утопает в талой воде как следствие рекордных осадков снега в 2021 году. Но март сменил апрель, весне пора брать свои права силой. И вероятно многих волнует вопрос: какой будет погода в Нижнем Новгороде 5-11 апреля. Об этом мы сейчас расскажем.

Наступившая неделя принесёт с собой долгожданные сухость и тепло и возможно станет наконец тем переломным моментом. Снега в городе стало значительно меньше, а природа, согласно прогнозам синоптиков, даст региону недельную передышку от дождей и прочих осадков. Сервис "Яндекс.Погода" сообщает, что небольшой дождь возможен только в ночь с 7 на 8 апреля. В остальные дни будет сухо и пасмурно, с редкими прояснениями до среды. С четверга по воскресенье солнца ждать не стоит.

Максимальная отметка температуры на этой неделе дойдёт до уровня +12 градусов – пик придётся на воскресенье. Но даже в ночное время суток она не опустится в минусовую, за исключением пары ночей.

Стоит отметить, что в субботу, 10 апреля, возможен полный штиль! В целом неделя должна выдастся совершенно не ветреная: максимальная скорость за все семь дней не превысит 7 метров в секунду.

Напомним, мы рассказывали, что пять низководных автомостов затопило в Нижегородской области.

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