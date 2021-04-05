Яблоки на снегу: фура с фруктами попала в ДТП под Семеновом

Под Семеновом столкнулись две фуры - одна с яблоками, другая с поддонами. Фото: принтскрин видео.

Две фуры столкнулись на трассе под Семеновом в Нижегородской области утром 4 апреля. Одна из них была загружена деревянными паллетами, другая – яблоками, и в момент ДТП груз из обеих машин выпал. В результате сотни поддонов оказались на проезжей части, а тонны яблок – на соседней обочине. Видео опубликовал телеграм-канал «Нижний №1».

Как сообщают очевидцы произошедшего, проезжающие мимо любители халявы не упустили возможность нажиться на чужой беде.

В результате тонны фруктов оказались разбросаны по всей округе. Фото: Евгений Мартынов

«Мы как раз проезжали мимо – смотреть было неприятно! Люди, как дикари, таскали яблоки к себе в легковые машины. Останавливаются и бегут. Мне бы эти яблоки в горло не полезли», – сетует очевидица произошедшего Наталия Шулепова.

Так что если что-то и уцелело в аварии – все это попросту расхватали.

«Все яблоки были в ящиках, и ехали они из Македонии. Эти яблоки уже не пригодны. Ни одного ящика целого не осталось», - рассказал Евгений Мартынов, владеющий ситуацией.

Судя по всему, водители фур в аварии не пострадали: информацией об этом ДТП Госавтоинспекция не располагает. Груз же, говорят, был застрахован.