Глухарь выгнал из леса экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова

Птица грозно кричала на гуляющую компанию. Фото: скриншот из видео. Источник: Instagram Вадима Булавинова

Бывший мэр Нижнего Новгорода и нынешний депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов опубликовала в своем Инстаграме забавное видео внезапной встречи с глухарём.

Судя по кадрам, мужчина вместе с компанией друзей выбрался погулять в ещё заснеженный лес, где и наткнулся на грозную птицу. Глухарь явно остался недоволен присутствием людей на своей территории, поэтому стал неистово кричать и выпроваживать незваных гостей. Птица распушала перья и важно вышагивала туда-обратно всем своим видом показывая, кто здесь главный.

- Согласны, согласны, уезжаем! – благосклонно ответил ему голос за кадром. – Всё, всё.

Стоит отметить, что Вадим Булавинов обзавелся страничкой в Инстаграме совсем недавно, первая публикация в этой соцсети у него датирована 22 марта. За это время на экс-мэра подписались 884 человека и цифра постепенно продолжает расти.

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