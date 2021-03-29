«Горячее» пополнение

На Арзамасском приборостроительном заводе в рамках программы техперевооружения продолжается обновление оборудования.

На Арзамасском приборостроительном заводе в рамках программы техперевооружения продолжается обновление оборудования. В цеха №65 и №68 поступили три новые печи.

Камерная электропечь, поступившая в литейный цех №68, выполнена по заказу предприятия. Сейчас идут окончательные пусконаладочные работы с разогревом печи до максимальной температуры. Перед этим оборудование прошло процесс сушки для устранения влаги.

Еще одна - приобретена для участка вакуумных печей цеха №68. Она используется для закаливания деталей при высоких температурах.

– Преимущество технологии в том, что закалка деталей происходит в безвоздушном пространстве, – комментирует заместитель начальника цеха №68 Евгений Корчагин. – Поэтому окисления и других негативных воздействий на поверхности изделий не происходит, а прочностные характеристики, сопротивление коррозии и износу многократно возрастают.

13 вакуумных печей работает на этом участке

А в цех №65 на термический участок поступила камерная высокотемпературная печь.

– Она предназначена для различных видов термообработки, - комментирует заместитель начальника цеха №65 Владимир Ермохин. – Многослойная футеровка высокого качества обеспечивает хорошую теплоизоляцию и низкое энергопотребление. На новом оборудовании будет проводиться закалка и цианирование крупногабаритных деталей, в том числе пресс-форм для цеха №68.

У печи металлический корпус с камерой, рабочая зона 1,5х1,5х1,5 м. Нагревательные элементы спирального типа расположены на боковых и задней стенках рабочей камеры, а также на выдвижном поде и двери. Это обеспечивает равномерное распределение температуры в рабочей камере.

Наталья ГЛАЗУНОВА