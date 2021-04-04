Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 апреля 2021 года: 274 нижегородца заразились коронавирусом за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 4 апреля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 274 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 108 293 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 331 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 102 531 житель Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 873 — за последние сутки умерло ещё десять нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 4 апреля

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.

По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (594 человека), Санкт-Петербург (717 человек) и Москва (2 011 человек).

Напомним, что в этом месяце в четырех торговых центрах Нижнего Новгорода откроются пункты вакцинации от COVID-19.

Также накануне стало известно, что Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности населения.

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