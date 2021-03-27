Директор управляющей компании «Управдом-Центр» Александр Борисов ответил на вопросы жителей Дзержинска. ФОТО: Ксения Самсонова

Как стать участниками программы «Формирование комфортной городской среды»? Как часто должны убирать наши подъезды? Зачем проводить общие собрания собственников жилья? На эти и другие вопросы жителям Дзержинска во время «Марафона ЖКХ» ответил директор управляющей компании «Управдом-Центр» г. Дзержинск Александр Борисов.

– Мы живём по адресу: улица Гайдара, 43. У нас высотный многоквартирный дом, в котором есть мусороприёмные камеры. Хотим, чтобы их заварили. Как это сделать?

– Такие вопросы решаются на общем собрании собственников жилья. Для того чтобы мусороприёмники заварили, проголосовать за должно 67% собственников. Как только соответствующее решение будет принято, мусороприёмники заварят наши специалисты. Обратитесь к нам в управляющую компанию, мы поможем провести общее собрание. С подобными вопросами уже обращались жители других домов. В результате мы закрыли мусороприёмные камеры на двух домах по улице Октябрьской, в двух домах по улице Чкалова. Сейчас у жителей в подъездах чисто и нет запаха.

– В доме № 4 по улице Самохвалова появились грызуны. Нужна заявка на дератизацию или это делается планово?

– Ваш дом высотный, с мусоропроводом. Соответственно, раз в месяц проводится дератизация. Собственники подписывают акт выполненных работ. Но если есть потребность провести дополнительную обработку, обратитесь с заявлением в управляющую компанию. Мы эти работы проведём.

– На Чкалова, 28 огромная яма. Даже таксисты отказываются к нам ехать. Как решить эту проблему?

– Ваш дом в этом году должен участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды». В её рамках будет выполнен и ремонт асфальтового покрытия. Все документы домоуправляющая компания подготовила. Мы знаем, что дорога около вашего дома нуждается в ремонте. Вы у нас в приоритете.

– Каким образом решается, что ремонтировать в том или ином доме в следующем году?

– Производственная программа на каждый дом формируется в конце года. Основанием для выполнения того или иного вида работ могут служить обращения жителей, возникновение аварийных ситуаций, результаты обходов и осмотров работниками управляющей компании. Также учитываются пожелания и мнения совета дома. В итоге жителям предлагается проголосовать за тот или иной вид работ, который в настоящее время наиболее необходим, чтобы привести дом в нормативное состояние.

– Жители дома № 10 по улице Грибоедова хотят установить во дворе современную детскую площадку. Как это возможно реализовать?

– Вы можете стать участниками программы «Формирование комфортной городской среды». Вся информация о проекте подробно изложена на сайте городской администрации. Кроме этого вы можете обратиться в управляющую компанию, мы поможем собрать пакет документов. Чтобы стать участниками программы, необходимо желание жителей, поскольку проект предусматривает софинансирование работ со стороны собственников – 20% от стоимости всего проекта.

– Мы в своём доме № 37 по проспекту Циолковского хотели бы создать совет многоквартирного дома. Что для этого нужно сделать?

– Можно обратиться в управляющую компанию и оставить заявку о том, что вы хотите создать совет дома. С жителями встретятся сотрудники управляющей компании, помогут провести общее собрание, подготовить пакет документов.

51% собственников дома должны проголосовать за создание совета. Ну и, конечно, нужны активные жители, которые захотят работать в совете дома.

– Как часто должна осуществляться уборка мест общего пользования в доме? И что делать, если она выполняется не по нормативам?

– Влажная уборка лестничных клеток проводится раз в месяц, сухая – раз в неделю. Генеральная уборка – раз в год. Если график не соблюдается, обратитесь в управляющую компанию, оставьте заявку, мы разберёмся в ситуации.

– Жители дома № 14 по улице Молодёжной хотят провести собрание, чтобы не поднимали тарифы по статье «Содержание и текущий ремонт». Как нам это сделать?

– В этом году у вас тарифы по статье «Содержание и текущий ремонт» повышаться не будут. Что касается следующего года, то будем совместно с собственниками анализировать, какие работы необходимо провести на доме, и в зависимости от этого принимать решение о тарифе на 2022 год.

– На Чкалова, 52а в плохом состоянии дорожное покрытие. Как добиться его ремонта?

– Первый вариант – включить данный вид работ в производственную программу управляющей компании. Если жители проголосуют за данный вид работ и на счету дома есть средства, которые можно потратить на асфальтировку придомовой территории, работы будут выполнены. Второй вариант – принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Оксана СНЕГИРЕВА