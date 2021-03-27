Нижегородская областная коммунальная компания: будущее наступает сегодня

Мы пообщались с первым заместителем генерального директора АО «НОКК» Сергеем Колосковым.

Все котельные и диспетчерские пункты как на ладони. Коммунальщики круглые сутки в режиме реального времени контролируют их работу, и благодаря этому время реагирования на аварию сократилось до пяти минут. Всё это – реально работающий проект. Реализовала его компания «НОКК» - одна из крупнейших организаций, которая обеспечивает водой и теплом триста тысяч потребителей в семи районах области. Мы пообщались с первым заместителем генерального директора АО «НОКК» Сергеем Колосковым.

Сергей Владиславович, расскажите поподробнее про ваш проект: как он называется, когда начал действовать?

Проект «Центр управления предприятием», ставший для нас настоящим прорывом, был внедрён в самом конце прошлого года. В первом квартале 2021-го мы планируем аккумулировать в нём информацию о сорока котельных, а позже – обо всех ста двадцати шести, эксплуатируемых компанией.

Хотелось бы отметить, что цифровизация – явление закономерное, даже для такой консервативной отрасли, как ЖКХ. Со временем всё больше рутинных операций, за которые отвечали люди, начинает выполнять искусственный интеллект.

Какими ещё проектами прошлого года вы можете гордиться?

Сложно выделить что-то одно, потому что объём работ был большим. Мы построили новые технические объекты. В Володарском районе – газовую автоматизированную котельную, новую скважину и полностью автоматизированную станцию обезжелезивания воды. В Богородском районе реконструировали котельную, причём там мы применили интересное техническое решение – котлы наружного размещения. Также автоматизировали три котельные в Семёновском районе, на котельных в Шахунье заменили пять котлов. Большое внимание уделили ремонту и замене сетей – реконструировали 15 километров трубопровода теплосетей. В общей сложности на ремонт в прошлом году мы потратили около 150 млн рублей.

А какие перспективы есть у компании?

Приоритетная задача – повышение эффективности производственных объектов. Она подразумевает и уход от паровых и твердотопливных котельных, и модернизацию сетей, и оптимизацию котельных. Например, в нынешнем году мы планируем модернизировать 11 убыточных котельных. Объём инвестиций составит 330 млн рублей, а срок окупаемости – примерно 3 года.

Также будем развивать проект диспетчеризации. В перспективе планируем передавать данные с узлов учёта потребляемых и отпускаемых энергоресурсов для систематизации данных и экономического анализа работы котельных. Подобный опыт уже есть у других компаний, но у нас будет своё уникальное решение. Думаю, специалисты в области ресурсоснабжения оценят масштаб и амбициозность задумки. Всё это будет иметь экономический эффект, а главное – повысит качество наших услуг.

Одним из главных событий 2020 года для жителей северных районов стало подписание соглашения о газоснабжении. Его подписал губернатор Глеб Никитин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Как это решение отразится на вашей компании?

Думаю, важнее то, как это отразится на населении. Люди очень ждут газа – он сделает их жизнь гораздо комфортнее.

Что же касается нас, то работа предстоит масштабная. Нужно пересмотреть инвестиционные программы, подготовить проектно-сметную документацию. Нам предстоит перевести на газ не менее пятнадцати котельных. Задача непростая, но мы справимся.

А какие-нибудь ещё хорошие новости для потребителей есть?

Безусловно. В этом году мы подвели итоги акции «Счастливый платёж», которую успешно запустили в 2020-м. Это розыгрыш сертификатов на оплату услуг АО «НОКК». Кстати, насколько я знаю, до нас ничего подобного никто в области не делал.

В акции участвовали абоненты, у которых нет долгов за коммунальные услуги. В прошлом году таких было немало – порядка 20 тысяч человек. По итогам конкурса у нас оказалось 28 победителей. В ближайшее время они получат сертификаты номиналом 3,5, 10 и главный приз - 30 тысяч рублей.

Надеюсь, что в будущем участников станет гораздо больше. Это очень важно: от платёжной дисциплины потребителей напрямую зависит исполнение намеченных нами планов, и, как следствие, качество услуг.