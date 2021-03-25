«Новые люди»: Не хочешь служить – плати

Свободу выбора для призывников готова отстаивать партия «Новые люди». Новая инициатива партийцев призвана дать ребятам право выбора – если не хочешь служить, то заплати. Если предложение поддержат на законодательном уровне – новый порядок призыва начнет действовать уже в ближайшие годы. С инициативой легализации платы за отказ от службы в армии также выступили участники масштабного конкурса «Марафон идей», который провела партия «Новые люди».

“Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил”, - рассказал Алексей Нечаев.

С полученных средств, считают в партии, можно оплатить обучение для ребят, прошедших службу в армии, в том вузе, в котором они хотят и по интересующей специальности. Имея возможность заплатить за обучение, сделать это будет гораздо проще.

Сделать ставку на интеллект молодого поколения можно и расширив перечень направлений альтернативной гражданской службы.

“Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники”, - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Он также отметил, что пока не обсуждал инициативу с министром обороны страны Сергеем Шойгу, но считает свое заявление публичным приглашением к диалогу.

“Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы”, - добавил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Справка

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.