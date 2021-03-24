«У нас свои пробки»: Танковая колонна парализовала движение транспорта возле Мулино

Танковая колонна парализовала движение транспорта возле Мулино. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры"

Пока нижегородцы простаивали в утренних пробках на городских трассах, жители Мулино поделились видео своих необычных заторов. Их причина – не ДТП и не сложные погодные условия, а…перегон военной техники из расположенной поблизости воинской части.

- Дорога между Мулино и Новосмолино, - поделились роликом в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» местные жители. – У нас тут свои пробки. Вот так мы и живем: в городе пропускают машины, а мы пропускаем танки.

На кадрах видно, как дорогу пересекает сначала один танк, потом другом, за ним – третий. Все гражданские автомобили все это время предусмотрительно держатся в сторонке.

- Покупай себе танк и тоже везде пропускать будут, - пошутили в комментариях нижегородцы.

Напомним, несколько дней назад мы писали о международных учениях, состоявшихся в Мулино. В них российские и белорусские танковые войска отрабатывали поставленные перед ними цели. Учения продолжались в течение нескольких дней.