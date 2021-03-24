Видео допроса инспектора ДПС, попавшегося на мошенничестве, опубликовали следователи. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Нижегородские следователи опубликовали видео допроса инспектора ДПС, подозреваемого в покушении на мошенничество при получении страховых компенсаций. Напомним, об этой громкой истории стало известно накануне. Следователи и сотрудники регионального УФСБ накрыли целую организованную группу, разработавшую целую мошенническую схему с автомобилями.

- По версии следствия, 11 мая 2020 года инспектор ДПС составил подложные документы о совершенном ДТП с участием трех автомобилей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Все установочные данные об автомобилях и их владельцах он получил от своих подельников. В результате, в официальные документы были внесены данные о том, что в Дзержинске столкнулись автомобили Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz. Причиной ДТП, согласно внесенным данным, стало нарушение правил дорожного движения водителем Лады.

Позднее с этими подложными документами подельники отправились в суд, который благополучно выиграли. Нижегородский районный суд постановил выплатить им компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Правда, приговор в законную силу вступить не успел – участников группы накрыли правоохранительные органы. В ходе следствия выяснилась, что в деле могут быть замешаны еще двое сотрудников ГИБДД. Сейчас расследование этого дела продолжается.