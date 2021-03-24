"Люди, я на курорте": Максим Галкин посетил Нижний Новгород с концертом 22 марта
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
"Люди, я на курорте" — с этих слов начинается новое видео в Instagram известного российского комика и телеведущего Максима Галкина. Курорт — слово легко сопоставимое с артистом такого масштаба и уже давно, но для Нижнего Новгорода это что-то новое.
— Вы спросите, где этот курорт? С таким прекрасным белым снегом и ярким солнцем? Это лучшие курорты России. В данном случае, я в Нижнем Новгороде, — продолжил Максим Галкин, снимая исторический центр города, который в лучшем виде предстал с балкона номера звезды в отеле.
— Максим, как вкусно ты показал город, — прокомментировала @evtushenko9997.
Публикацию артист подписал: "Спасибо за вчерашний потрясающий приём на концерте!". Речь идёт о концерте в центральном концертном зале "Юпитер" на площади Октябрьской — шоумен провёл его там накануне, 22 марта. Судя по комментариям под предыдущей записью Максима в Instagram, нижегородцы действительно ждали его на сцене:
— Ждём в Юпитере! Уже кудри вьём и губы красим, — написала @tatbicket.
Сам комик определённо был рад не меньше: "На гастроли! Не прошло и года" — подписал Максим Галкин фото, сделанное перед отправлением в Нижний. Мы знаем, что пандемия коснулась артистов и певцов в том числе. На снимке звезда так и стоит перед зеркалом в медицинской маске, напоминая, что этот сложный период ещё не пройден.
О прошедшем концерте юмориста нижегородцы отозвались лучшим образом:
— Вчера была на Вашем концерте. Получила море положительных эмоций! Спасибо большое за Ваше творчество. За Ваш интеллигентный юмор без пошлости! Очень всё тонко, интеллектуально! Супер! Спасибо! — благодарит Максима Галкина @zvereva4613.
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