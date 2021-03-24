Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 марта 2021 года: в регион пришла новая партия вакцины от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 335 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 105 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 105 002.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 98 578 человек. За последние сутки выписали 389 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 758 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 21 районе Нижегородской области новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, в ночь с 22 на 23 марта в регион пришла новая партия вакцины от коронавируса. Давид Мелик-Гусейнов лично контролировал отгрузку 18,6 тысячи доз вакцины. А также министр здравоохранения Нижегородской области заявил, что в скором времени ожидаются ещё две поставки.

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