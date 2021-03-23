Партия “Новые люди” провела акцию "Да будет свет" в Нижнем Новгороде.

От центра и до самых окраин прошли активисты и сторонники партии «Новые люди», чтобы составить реальный перечень освещенных и неосвещенных улиц Нижнего Новгорода. Обследование территорий прошло в рамках масштабного федерального партийного проекта «Да будет свет».

Во время рейда активисты опрашивали жителей дворов. Проникнувшись инициативой к ней примкнули местные жители, существенно дополнив список плохо освещенных улиц родного города.

«Мы выявили районы, где не хватает уличного освещения и людям небезопасно ходить там в темное время суток. Это очень актуальная проблема для нецентральных районов. Особо остро проблема стоит в отдалённых кварталах Автозаводского района.

Отделение партии «Новые люди» в Нижнем Новгороде провело масштабное исследование уличного освещения.

"Кое - где там освещения нет уже с десяток лет", - поделился результатами акции руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Нижегородской области Михаил Холин.

Самый распространенный ответ властей на вопрос о наведении порядка с освещением – нет денег. Это правда. Строка “модернизация уличного освещения” есть далеко не в каждом муниципальном бюджете. В лучшем случае, власти закладывают деньги на ремонт существующих фонарей. Об установке новых, можно только мечтать. Иногда некоторым точкам в городе везет с депутатами, и они пытаются выбить деньги на модернизацию. Эксперты партии «Новые люди» считают, что «точечный» подход не эффективен. Решать проблему нужно комплексно.

«Существует эффективный механизм решения проблем уличного, городах - государственный (муниципальный) энергосервисный контракт. Он позволяет модернизировать инфраструктуру без затрат из бюджета - за счет экономии, достигаемой в результате применения энергоэффективных приборов освещения. Оплата энергосервисного контракта осуществляется из достигнутой экономии», - такой путь видит председатель Комитета по Жилищной политике и ЖКХ партии "Новые люди", доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Станислав Шубин

Проникнувшись инициативой, к ней примкнули местные жители.

А если подключить к решению проблемы бизнес, то совершенно без затрат для жителей в темных местах могут появиться рекламные вывески со световыми элементами. Их мощности хватит, чтобы дать нужное для комфортной атмосферы количество света. Если законодательно отрегулировать возможность бесплатной установки таких конструкций для предпринимателей - идея быстро воплотится в жизнь.

Статистика обследования темных пятен по всей России выглядит так:

На первом месте, по данным партии «Новые люди» стоит проблема освещения придомовых территорий – почти 70%. Недовольны освещением дорог 37 % жителей городов.

Предлагают Новые люди и вариант экономии на услугах ЖКХ их потребителями.

Модернизация теплоизоляции многоэтажных домов позволит людям на 25% снизить затраты на ЖКХ. К такому выводу пришли эксперты партии «Новые люди» после проведения масштабной проверки теплоизоляции многоэтажек по всей стране. В результате повышение энергоэффективность стала одним из ключевых пунктов предвыборной программы партии «Новые люди».

Чтобы сберечь бюджетные деньги тоже есть предложение - использовать все инструменты дополнительного финансирования. Тогда проекты местного значения будут финансироваться частично людьми и частично бюджетом. Один из таких инструментов - инициативное бюджетирование и он активно используется в гордумах и заксобраниях, где есть депутаты от партии «Новые люди».

На первом месте стоит проблема освещения придомовых территорий – почти 70%.

«Наша задача сегодня не критиковать власть по любому поводу, а искать способы сделать жизнь в стране лучше. Поэтому мы ищем новые идеи, проекты и людей, которые хотят менять мир вокруг себя», - так описал стратегию партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев.

Справка

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%. По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.