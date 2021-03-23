Подложные документы и лже-ДТП: Инспектор ДПС с подельниками разработали новую мошенническую схему в Дзержинске

Инспектор ДПС с подельниками разработали новую мошенническую схему в Дзержинске. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сегодня в Дзержинске накрыли организованную группу, разработавшую мошенническую схему с автомобилями. Среди ее участников оказался инспектор ДПС, обеспечивавший своих подельников подложными документами. Подробности этой мошеннической схемы сегодня раскрыли следователи.

- По версии следствия, 11 мая 2020 года инспектор ДПС составил подложные документы о совершенном ДТП с участием трех автомобилей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Все установочные данные об автомобилях и их владельцах он получил от своих подельников. В результате, в официальные документы были внесены данные о том, что в Дзержинске столкнулись автомобили Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz. Причиной ДТП, согласно внесенным данным, стало нарушение правил дорожного движения водителем Лады.

Заручившись такой выпиской от ДПС, его подельники отправились в Нижегородский районный суд. Они требовали выплатить им компенсацию в размере 400 тысяч рублей. При этом в суд были предоставлены подложные документы об обстоятельствах ДТП.

- На основании этих документов 4 февраля 2021 года Нижегородский районный суд постановил взыскать со страховой компании 400 тысяч рублей, - рассказали в районном суде. – Однако в законную силу это решение вступить не успело – мошенническая схема была раскрыта сотрудниками регионального ФСБ и следователями. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения». В настоящее время расследование этого дела продолжается.