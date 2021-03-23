Испытано на себе: Как «Комсомолка» определяла погоду вместе с нижегородскими метеорологами

Наш журналист провела целый день с начальником отдела Гидрометцентра ФГБУ Ольгой Мокеевой. ФОТО: Анастасия Казакова.

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. Этот праздник, без сомнения, касается каждого из нас. Судите сами, последние несколько недель погода в Нижегородской области преподносит сюрприз за сюрпризом: то на улице снег и мороз, то слякоть и лужи. Как тут обойтись без прогноза синоптиков? Журналист «Комсомолки» отправился в «Верхне-Волжское УГМС», чтобы своими глазами увидеть, как составляются прогнозы.

«Мы как методкабинет по всему и всея»

Первым делом я пришла в оперативный отдел — отдел метеорологических прогнозов погоды. Именно здесь составляются прогнозы погоды и на день, и на несколько суток, прогнозируются неблагоприятные и опасные явления погоды. Работа — очень ответственная.

Даже во время сдачи дежурства синоптики могут выпустить предупреждение. ФОТО: Анастасия Казакова.

В большом кабинете стоит несколько столов. За каждым — хрупкие девушки и творческий беспорядок. Кроме десятка компьютеров с данными, приходящими с геоинформационных систем и метеорологического локатора, здесь лежат бумажные синоптические карты не только европейской территории России, но и всего северного полушария. На них вручную нанесены теплые и холодные фронты (это мне объяснят позже). На стене — плазменная панель, на которой выведены были данные метеорологического локатора. А встречает меня начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она рассказала, что вообще любой прогноз начинается со сбора данных на метеорологических станциях. Метеорологи-наблюдатели по всему миру каждые три часа снимают показания с приборов, обрабатывают информацию, наблюдают за погодными явлениями и облаками. Все данные поступают в единые мировые центры сбора информации (Москва, Вашингтон, Мельбурн). Только в Нижегородской области 17 метеостанций.

Рабочий день сотрудников Гидрометслужбы длится 24 часа в сутки. Я пришла в отдел метеопрогнозов к 8 утра, в это время начинаются планёрки и совещания.

Именно здесь составляются прогнозы погоды и на день, и на несколько суток, прогнозируются неблагоприятные и опасные явления погоды. ФОТО: Анастасия Казакова.

- Сначала ночной синоптик, который мониторил синоптическую ситуацию в ночное время, сдаёт смену дневному специалисту в виде презентации с картами (и с фактическими, и с прогностическими), снимками спутников Земли, локатора, - рассказывает Ольга Мокеева. - Потом сотрудники анализируют, просматривают не только фактические данные. Но надо понимать, что сдача происходит не только по Нижегородской области, но и по территории всего управления. Мы – федеральная служба, которые следит за погодой не только по Нижегородской области, а по ещё пяти субъектам — это ещё четыре республики и Кировская область.

Получается, что наши синоптики в Нижнем Новгороде являются и методистами по всей верхней Волге. Как таковой грани между дежурством ночного и дневного синоптика не существует. Даже во время сдачи дежурства синоптики могут выпустить предупреждение, если будет существовать угроза возникновения, например, сильного снега. Прогноз составляется на 1-3 сутки в первую очередь для правительства Нижегородской области и города. И, конечно, в МЧС.

здесь лежат бумажные синоптические карты не только европейской территории России, но и всего северного полушария. ФОТО: Анастасия Казакова.

- В 9:15 отдела метеопрогнозов уже представляет начальству предварительный прогноз на пять суток. К 11 часа работник оперативного отдела должны подготовить информацию по территории деятельности ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» с учетом всей проанализированной информации — в Гидрометцентр России, в город Москва.

К 12 выпускается уточненный прогноз погоды по территории Нижегородской области.

- И буквально через час готовится информация полномочному представителю президента, - объясняет Ольга Мокеева. - Подготавливается гидрометеорологический бюллетень полномочному представителю РФ в ПФО с учетом не только фактической погоды за прошедшие сутки и состояние водных объектов, но и прогнозов погоды на трое суток вперед.

Всё это время не прекращается мониторинг поступающей информации по каналам связи в Гидрометцентр.

Прогноз – это вероятность

Сейчас многие процессы Гидрометслужбы России автоматизированы. Для того, чтобы расшифровать закодированные данные, специалистам в отделе метеопрогнозов нужно иметь высшее метеорологическое образование, которое позволяет не только разобраться с синоптической ситуацией — движением циклонов, антициклонов, воздушными массами, но и проанализировать процесс, и дать прогноз погоды. Кроме знаний, синоптику необходимы умение работы синоптика на данной территории с учетом местности. Будь то горы, или побережье океана.

Метеорологи-наблюдатели по всему миру каждые три часа снимают показания с приборов, обрабатывают информацию. ФОТО: Анастасия Казакова.

Неточность прогноза может заключаться в неполном знании физических процессов в атмосфере и в трудностях их математического описания. Также недостаточной плотности и частоты наблюдения за погодой.

Существует несколько расчётных методов. Часть из них присылает Московский Гидрометцентр, часть уже загружены в ту самую аналитическую программу. Но только на первый взгляд может показаться, что составление прогноза погоды — это простой и лёгкий процесс. На самом деле, это кропотливый труд, анализ множества данных и огромного количества информации, которая постоянно обновляется. Поэтому даже в свой праздник, они продолжают держать руку на пульсе и следить за обстановкой ради безопасности нижегородцев.

КСТАТИ

От того, какая на дворе погода зависит немало: планы на ближайшее время, настроение и даже самочувствие у метеозависимых людей. Понимая это, человечество в незапамятные времена стало вести наблюдение за погодой и выявлять определенные закономерности. Так появилась профессия метеоролога. А вот профессиональный праздник – Всемирный метеорологический день – появился намного позднее. Он традиционно отмечается 23 марта, так как именно в этот день в 1950 была создана Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО).

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» поздравляет нижегородских метеорологов с профессиональным праздником.

Елизавета СТАРЦЕВА.