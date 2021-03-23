«Будь ты проклят, чтоб ты сдох»: Многодетная мать в Нижнем Новгороде закатила скандал таксисту, согласившемуся ее подвезти

Многодетная мать в Нижнем Новгороде закатила скандал таксисту, согласившемуся ее подвезти. ФОТО: "ЧП Нижний Новгород"

Не делай добра, не получишь зла – в справедливости этих слов на днях убедился водитель такси в Нижнем Новгороде. Когда к нему поступил заказ от мамы с ребенком, он не раздумывая согласился. Тем более что в машине имелось детское кресло для перевозки малышей. Вот только в действительности у нее оказался не один ребенок, а трое! Причем все – совсем крошки, перевозить которых без кресла запрещено по закону. О чем и не преминул сообщить пассажирке водитель. То, что это закончится таким скандалом, он даже представить не мог. Шокирующее видео появилось в сети.

- Мне грозит штраф три тысячи рублей, - пытался он вразумить мамочку.

- Мы из-за вас процедуры пропустим, мы опаздываем на массаж, - не шла ни на какие уговоры пассажирка. – Если вас остановят, я заплачу.

После долгих препирательств водитель все же пошел навстречу многодетной мамаше. И жестоко за это поплатился. Едва они добрались до массажного кабинета, как вместо благодарности пассажирка принялась осыпать его проклятиями.

- Чтобы ты сдох, чтобы ты в аварию, попал, чтобы ты все ноги переломал, - верещала пассажирка, таща за собой малышей. – Чтобы родители твои сдохли, сиди дома!

Стоит отметить, что стычки между пассажирами и таксистами в Нижнем Новгороде не редкость. К сожалению, не всегда дело заканчивается только словесными перепалками. К примеру, в сентябре 2020 года подростки до смерти забили таксиста ногами. Повод оказался банален – они решили угнать приглянувшийся им автомобиль.