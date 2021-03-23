«Харизматичный парень»: Екатерина Одинцова показала подросшего внука, названного в честь Бориса Немцова

Екатерина Одинцова показала подросшего внука, названного в честь Бориса Немцова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Екатерина Одинцова показала подросшего внука Бориса. Малыш, сын Антона Немцова, был назван в честь своего знаменитого дедушки – политика Бориса Немцова. На днях телеведущая призналась, что редко видит внука.

- Дети очень быстро растут! А внуки - ещё быстрее! Так хочу дожить до ста лет, чтобы увидеть, как будет продолжаться наш род, - рассказала телеведущая. - Когда мои дети росли, я слишком много работала, считая, что так смогу дать им больше. Но упустила множество драгоценных мгновений! Сейчас я повторяю ту же ошибку с внуком, редко вижу это солнышко, пропадая на стройке и занимаясь своим бизнесом.

Однако, по словам телеведущей, на недостаток внимания маленькому Борису жаловаться не приходится – его родители проводят с ним все время.

Телеведущая призналась, что редко видит маленького Бориса. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Невестка и сын с малышом не расстаются, - рассказывает Екатерина Одинцова. - Летают с ним по миру, ездят по делам, и растёт счастливый сильный парень.Моему внуку очень повезло с родителями!

Напомним, когда малыш только появился на свет, Екатерина Одинцова лично летала в немецкую клинику в Мюнхене, чтобы забрать невестку и маленького Борю. Уже тогда она делилась трогательными снимками с любимым внуком. На его первом семейном фото четверо: улыбающаяся Екатерина Одинцова, счастливые родители Антон Немцов и Анна, а в руках у них переноска с маленьким Борей.