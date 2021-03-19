Фестиваль AFP в 2021 году не состоится из-за коронавируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фестиваль электронной музыки Alfa Future People в 2021 году не состоится. Такое решение организаторы приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает фестивальный портал allfest со ссылкой на оргкомитет AFP.

«В этом году фестиваля не будет по понятным причинам: массовые мероприятия в полном объеме официально пока не разрешены, наш фестиваль предполагает участие большого количества иностранных артистов из разных стран. На данный момент из-за локдаунов в том числе это не представляется возможным реализовать», - пояснила руководитель отдела бренда Альфа-Банка Кристина Вдовина.

Фестиваль Alfa Future People отменятся уже второй год подряд. Напомним, в 2020 году организаторы переносили мероприятие на 2021 год.

«Мы не готовы рисковать здоровьем наших гостей. Мы приняли единственно возможное в этой ситуации решение: переносим AFP на следующий год. Мы сделаем все, чтобы AFP 2021 стал лучшим фестивалем за всю историю проведения», — говорил тогда директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Очевидно, что тогда все надеялись на лучшее: что через год пандемия если не сойдет на нет, то уж точно не будет оказывать такого влияния на нашу жизнь. Однако заболеваемость COVID-19 хоть и пошла с недавнего времени на спад, говорить о полном снятии коронавирусных ограничений пока не приходится.