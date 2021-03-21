Учения российских и белорусских военных в Мулино: Лучшие фото и видео. Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли совместные учения российских и белорусских военных.

В ходе мероприятия военные отрабатывали остановку наступления танковых и мотострелковых подразделений. Фото: Кирилл Мартынов

В ходе учений военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа и их белорусские коллеги отработали остановку наступления танковых и мотострелковых подразделений условного противника.

Танковые и мотострелковые экипажи вели плотный огонь из окопанных танков. Фото: Кирилл Мартынов

- В ходе учения миномётные батареи, применив разведывательный комплекс «Аистенок» и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В общей сложности, в этих учениях было задействовано более 300 военнослужащих. Фото: Кирилл Мартынов

- Танковые и мотострелковые экипажи вели плотный огонь из окопанных танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на расстоянии от 800 до 2000 метров. Обороняясь, российские и белорусские войска уничтожили более 40% живой силы и техники условного противника. В завершение учений командиры рот перевели свои подразделения в контратаку с целью уничтожить отступающие силы противника.

Обороняясь, российские и белорусские войска уничтожили более 40% живой силы и техники условного противника. Фото: Кирилл Мартынов

В общей сложности, в этих учениях было задействовано более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения.