Житель Петербурга, пытаясь угнать, отдавил ногу инспектору ДПС в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ

Останавливая несущийся по трассе «Жигуленок», полицейский в Нижнем Новгороде даже не догадывался, что это может стоить ему ноги. Однако с дежурства он отправился прямиком в больницу.

- Все случилось поздно вечером 15 марта, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Возле дома № 12 по улице Судостроительной в Нижнем Новгороде инспектор ДПС остановил серебристый «ВАЗ-2115». Пока пассажир машины разговаривал с полицейским, сам водитель рванул с места и угнал. К сожалению, в этот момент проехал прямо по ноге инспектора. В результате тот получил серьезную травму – перелом лодыжки левой ноги. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Главным подозреваемым в этом деле стал 28-летний житель Санкт-Петербурга находившийся здесь проездом. Известно, что ранее судим он не был. Однако в последнее время он нигде не работает и употребляет наркотики. Остальные обстоятельства сейчас выясняются. Сам пострадавший в результате происшествия полицейский находится в городской больнице № 13 с переломом.