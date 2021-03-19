Придумывают, улучшают, модернизируют

На снимке Юрий Булдаков, Кирилл Бушуев и Мария Шарова. ФОТО: Наталья Глазунова.

Арзамасские приборостроители участвуют в конкурсе с 2011 года. За это время 18 сотрудников завода получили звание «Инженер года».

В этом году ими уже во второй раз стали заместитель главного технолога – главный сварщик службы главного технолога (СГТ) Кирилл Бушуев, инженер-технолог 1 категории СГТ Юрий Булдаков и впервые – инженер-электроникотдела главного конструктора по спецпродукции Мария Шарова.

Кирилл Бушуев в 2017 году в номинации «Сварочное производство» был победителем 1 тура по версии «Инженерное искусство молодых». В этом году он успешно прошел два тура по версии «Профессиональные инженеры» и назван победителем и лауреатом конкурса «Инженер года-2020».

На Арзамасском приборостроительном заводе Кирилл Андреевич уже 9 лет. Участвует совместно с конструкторами в разработке приспособлений для сварки, пайки и мелкой механообработки, которые способствуют оптимизации техпроцессов, снижению трудоёмкости. Он автор 16 рацпредложений. При его участии внедряется прогрессивное специализированное оборудование, разрабатываются методики и техпроцессы сварки.

–На заводе много разных видов сварки,поэтому есть где применить свои знания, – говорит Кирилл Бушуев. –Производство в основном единичное, приходится постоянно что-то придумывать, улучшать, модернизировать. По поводу звания «Инженер года» скажу так: долго к этому шел и добился!

Юрий Булдаков в 2017 году также принимал участие в конкурсе и был победителем 1 тура по версии «Инженерное искусство молодых». В этом году повторил результат.Основная работа Юрия Андреевича – технологическое сопровождение изделий, разработка новых техпроцессов. Он автор пяти рацпредложений.

Мария Шарова недавно стала стипендиатом Концерна ВКО «Алмаз – Антей». Диплом победителя 1 тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Приборостроение и диагностика» – ее очередная профессиональная победа.

Поздравляем и желаем новых успехов!