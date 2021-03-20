Екатерина Одинцова рассказала о страшной болезни своей собачки Ляли. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CMn0TX_HqZo/

В этот раз Екатерина Одинцова поделилась со своими подписчиками тяжёлой новостью о страшной болезни своей любимой собачки Ляли. Начала этот рассказ она очень трогательно:

– Безусловная любовь и принятие – то, что умеют собаки и так трудно даётся людям.

Екатерина рассказала о том, какая она – её любимица: "Она мудрая и спокойная, никогда не лает и не грызёт обувь, не устраивает сцен, когда её надолго бросают одну". Телеведущая упомянула, что "по молодости" Ляля могла написать на ковёр в отместку за недостаток внимания, но с годами это прошло. Всё-таки Ляля уже девочка взрослая, ей 11 лет.

Вот только на этом позитивный настрой рассказа телеведущей меняется.

– Ляля заболела. Ей нужна операция, после которой она будет сильно страдать. Но есть шанс, что после 2-3 недель всё заживёт, – повествует девушка. – Если оставить всё как есть, она тоже будет страдать. С каждым днём сильнее. И вряд ли проживёт долго, хотя кто знает. Возможно, и дольше, чем после операции.

Екатерина делится своими сомнениями с подписчиками:

– Я смотрю в её грустные глаза и думаю: что делать, как правильно поступить? Причинить боль сейчас и дать шанс на избавление и новое качество жизни или оставить всё как есть, позволив медленно угасать?

В ответ преданные поклонники разразились словами поддержки: "Всё будет хорошо, вот увидите", "Желаю Вам терпения, а питомцу скорейшего выздоровления", "Я чувствую Вашу боль и то, как Вам тяжело".

В конце своего поста Екатерина добавила:

– Сложный выбор. Но мы в ответе за тех, кого приручили. И мы справимся!

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