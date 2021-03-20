Интернет-террорист «заминировал» в Нижнем Новгороде десятки школ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой весной нижегородским школьникам пришлось изрядно поволноваться – и все из-за неизвестного интернет-террориста. 11 марта он разослал десятки писем на электронные адреса нижегородских школ. В них он угрожал взорвать школы, в течение нескольких суток. От своих планов он обещал отказаться только в том случае, если ему выплатят выкуп.

- Все это произошло 11 марта, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По каждому адресу выезжали наши специалисты. Каждая точка была тщательно обследована работниками специальных служб с собаками. Однако никаких взрывных устройств обнаружено не было. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Поиски отправителя этих писем сейчас продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что 100-летняя жительница Дивеева на днях обыскалась своих денег, припасенных на «черный день». Свою заначку в 30 тысяч рублей она прятала в своем гробу, который тоже припасла к похоронам на своем приусадебном участке. Обнаружив пропажу, она тут же обратилась в полицию. Под подозрение попали и родственники, и работники местной администрации. Однако как выяснилось в ходе проверки, никакой кражи не было – денежки она заплатила работникам и забыла об этом.