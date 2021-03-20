«Все это время молчала»: Спустя 10 лет школьница рассказала о домогательствах к ней пенсионера

Спустя 10 лет школьница рассказала о домогательствах к ней пенсионера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сначала он разделся передо мной и показал свой половой орган, а потом начал трогать меня, - когда 15-летняя школьница стала рассказывать родителям об этой истории десятилетней давности, у них волосы встали дыбом. То, что такое могло случиться в маленьком и тихом городе Бор Нижегородской области, никто даже представить не мог.

- Поздно вечером 11 марта к нам обратилась мама девочки-подростка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Она рассказала, что в период с октября по декабрь 2011 года к ее дочери приставал сосед-пенсионер, проживавший поблизости. На тот момент девочке было всего пять лет. Разумеется, она даже не понимала, что с ней происходит.

А происходило с ней действительно страшное – после демонстрации своих половых органов, пенсионер начал ощупывать саму девочку. Все эти действия однозначно подпадают под статью «Насильственные действия сексуального характера».

- Стоит признать, что до этого времени пенсионер был на хорошему счету – он ни разу не был судим, и ни в чем подобном никто из соседей его не подозревал, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас он уже задержан. Свою вину он полностью признал.