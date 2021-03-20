Один человек погиб при пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода 19 марта Фото: архив КП

Вчерашний день, 19 марта, как оказалось, не обошёлся без трагических событий. При пожаре в высотном жилом доме Канавинского района Нижнего Новгорода погиб мужчина. Всей информацией о случившемся поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть вчера в 21:51. Возгорание случилось в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Запрудная. 23 человека были эвакуированы из горящего здания – в их числе пятеро детей. Одного из жильцов дома пришлось спасать сотрудникам МЧС, поскольку выбраться самому ему не удалось.

Пожарные ликвидировали огонь на площади в два квадратных метра. Всего в тушении пожара задействовали силы 30 человек и шести единиц спецтехники.

К сожалению, в результате происшествия погиб один человек – мужчина 1975 года рождения. Как ни банально, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

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