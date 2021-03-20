Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 марта 2021 года: 440 нижегородцев побороли болезнь за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 348 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 103,6 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 103 630.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 97 015 человек. За последние сутки выписали 440 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 13 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 706 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 16 районах Нижегородской области новых больных не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, новая партия вакцины от коронавируса поступит в Нижегородскую область 22 марта. Прежде нижегородцы массово жаловались на нехватку вакцины для всех желающих привиться.

Также в региона стартовала программа комплексной реабилитации переболевших ковидом. На реабилитацию будут отправлять тех, кому она необходима по медицинским показаниям.

Решение о проведении выпускных в этом году в Нижегородской области пока не принято. Решаться вопрос будет совместно с санитарными врачами.

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