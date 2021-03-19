Возможная зона подтопления в паводок 2021 в Нижнем Новгороде. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ежегодно в Нижегородской области из-за весеннего паводка оказываются подтоплены территории сразу в нескольких районах. В этом году зима была особенно снежной, поэтому запасы снега в разы превышают прошлогодние. А значит, и паводок может быть особенно сильным. Рассказываем, какова возможная зона подтопления в паводок 2021 в Нижнем Новгороде.

- Наибольшая вероятность затопления придомовых территорий или жилых домов существует в городских округах: город Бор, Перевозский, город Выкса, Навашинский, город Первомайск, Семеновский, город Шахунья, в Уренском, Бутурлинском, Вадском, Дивеевском муниципальных округах и в Краснобаковском, Воскресенском, Большеболдинском, Ветлужском, Гагинском, Лукояновском, Шатковском районах, - сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области. – Также на территории Нижегородской области ежегодно происходит затопление надворных построек и подвалов в жилых домах в городе Урень. В Нижнем Новгороде в зону подтопления попадают дачные участки Сормовского района, жилые дома Автозаводского, Ленинского, Канавинского, Московского районов.

Также на территории Нижегородской области ежегодно подтапливается 10 низководных мостов. Среди них мосты в Арзамасском, Гагинском, Кстовском, Сергачском районах, Починковском, Дивеевском муниципальных округах и городских округах Бор, Навашинский.