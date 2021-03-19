«Невероятное сходство!»: Нижегородская блогерша мастерски копирует персонажей мультфильмов и кино

Жгучая брюнетка очень гармонично смотрится в образе восточной красавицы Жасмин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жасмин, Белоснежка, Барби, Лара Крофт, Малефисента, Пеннивайз – вот лишь небольшой список персонажей, в которые перевоплощается 31-летняя сотрудница нижегородского колл-центра Екатерина Кашенкова в свободное от работы время. Девушка мастерски косплеит образы мультяшных и киногероев с помощью грима и боди-арта. Екатерина говорит, что для нее это просто хобби.

Катя в образе знаменитой куклы Барби. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я самоучка, начала заниматься этим три года назад просто от скуки. Хотелось найти для себя хобби - решила попробовать это направление, и как-то все закрутилось», - рассказала девушка корреспонденту «КП – Нижний Новгород».

Закрутилось так, что за это время Катя повторила более 100 персонажей. Первый образ, который был воплощен, - клоун Пеннивайз из кинофильма «Оно».

Клоун Пеннивайз - с этого образа все и началось. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Это был очень упрощенный боди-арт. Я тогда посмотрела фильм, и мне очень понравился этот персонаж», - вспоминает художница.

Со временем пришел опыт, образы становились более сложными и более похожими на оригинал. Каждый персонаж продумывается до мелочей: боди-арт дополняют прическа, одежда и аксессуары.

Велма Дилкни из мультфильма про Скуби-Ду. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Парики я заказываю на «Алиэкспрессе». А остальные аксессуары либо специально покупаю, либо делаю из подручных средств. Рисую аквагримом и использую обычную косметику», - делится Екатерина.

Косплей на Tomb Raider. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Красавица признается, что самые любимые ее работы – это образы с оптическими иллюзиями. Согласимся: разглядывать их можно бесконечно, пытаясь понять, что к чему и как достигнут тот или иной эффект. При этом ретушь используется в исключительных случаях.

Оптические иллюзии на лице и теле можно разглядывать бесконечно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Фотошоп бывает только когда нужно сделать чёрный цвет более насыщенным, так как просто гримом такого эффекта добиться сложно», - раскрывает секреты девушка.

Еще немного иллюзий от Кати. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В работе ей помогают другие блогеры с подобными увлечениями, опыт которых Катя изучает, прежде чем взяться за работу.

«В среднем на создание образа уходит около трех часов, и еще час – на фотографирование. Сначала я выбираю сам образ, потом просматриваю видео на ютубе, как можно этот образ воплотить, какие примочки используют разные блогеры. В интернете черпаю информацию для воплощения уже в своём стиле. Именно так нарабатывается мой опыт», - говорит нижегородка.

Белоснежка и Малефисента. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глядя на эти фотографии, кажется, что художнице все дается легко и просто. Однако, по словам автора работ, это не всегда так.

«У меня не всегда все хорошо с первого раза получается. Бывает, когда прям вообще не могу понять, что не так в образе – тогда на помощь приходит мама, она у меня художник», - улыбается Катя.

Джессика Рэббит, ты ли это?! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свои работы девушка выкладывает в Instagram, где у нее несколько тысяч подписчиков. И каждая новая фотография срывает «кучу лайков» и комплиментов.

За три года Екатерина создала более ста образов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Просто фантастика, невероятное сходство, можно спутать с оригиналом!» - пишут поклонники необычного творчества.

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