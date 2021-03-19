Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 марта 2021 года: за сутки выписано 399 нижегородцев, перенесших коронавирус Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным на 01:00 19 марта 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 103 282 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 349 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 399 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 96 575 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 693 человека, ещё пятнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 19 марта Фото: Яндекс

Примечательно, что в 19 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 220 человек) и Ленинский (7 108 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 368 человек).

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 3 549 коек для больных коронавирусом. В частности, примерно 2,5 тысячи обеспечены кислородом, а 558 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, свыше 19% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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