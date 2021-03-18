«Это классические признаки холодной войны»: Глеб Никитин прокомментировал скандальное заявление Джо Байдена

Глеб Никитин прокомментировал скандальное заявление Джо Байдена. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал скандальное заявление Джо Байдена относительно президента России.

Напомним, накануне в своем большом интервью американскому телеканалу ABC президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Это заявление подняло волну возмущения как внутри России, так и за ее пределами. Не остался в стороне и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, подобные заявления ломают веками сложившиеся нормы дипломатии, международного этикета, а также основополагающие принципы современного общества в целом - такие как, например, презумпция невиновности.

- Я лично уже не в первый раз диву даюсь, слушая некоторые эскапады западных лидеров и дипломатов, - признался губернатор Нижегородской области. - А так разве можно? Не тому меня учили на юрфаке СПбГУ... Санкции и агрессивная риторика - это классические признаки холодной войны. Главное никогда не забывать, какая из сторон в первую очередь позволяет себе таким образом раскачивать лодку международных отношений.