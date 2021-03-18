«Некорректно такое выставлять»: Екатерина Одинцова возмутила поклонников излишне откровенным фото

Екатерина Одинцова возмутила поклонников излишне откровенным фото. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известную телеведущую Екатерину Одинцову смело можно назвать одной из самых откровенных звезд российского шоу-бизнеса: она не боится рассказывать о своих промахах и неудачах, смело делится секретами красоты и не стесняется вспоминать истории из личной жизни. Все ее поклонники уже привыкли к ее прямоте и открытости, однако на сей раз она шокировала даже их. И все из-за фото, сделанного во время отдыха на Мальдивах. На снимке телеведущая в соблазнительной позе греется на песочке в миниатюрном бикини.

- Я очень люблю загорать! Под солнцем я теряю над собой контроль и так счастлива, что не наблюдаю часов, - призналась телеведущая в комментарии к снимку. - В этот момент я не думаю о последствиях для кожи.

Знаменитости оценили и красоту снимка, и красоту форм самой телеведущей. О чем не преминули сообщить в комментариях к посту.

Подписчики телеведущей открыто высказали ей свое недовольство. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Шикарная и фото роскошное, - отметила певица Яна Поплавская.

- Ваау! Как же красиво возлегла, - восхитилась Марина Газманова.

А вот поклонники телеведущей были не столь однозначны в своих оценках. Для некоторых этот снимок показался уж чересчур откровенным.

- Фото постановочное. Губы ярко накрашены и серьги не для пляжа, - отметила velna27701.

- Фото конечно красивое очень, - согласилась liudmilagorlenko. - Но как-то взрослой умной даме некорректно такое выставлять. Очень зовущее - такое фото можно любимому мужчине отправить.