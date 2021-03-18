Бейби-бум в зоопарке Лимпопо: Малыши родились в семействах зубров и гиббонов

Малыши родились в семействах зубров и гиббонов. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Март выдался на редкость счастливым для обитателей нижегородского зоопарка «Лимпопо» - сразу двое малышей появились здесь на свет с разницей в несколько часов. Пополнение произошло в семьях зубров и белоруких гиббонов.

- Пополнение в семействе зубров Мурата и Музы произошло ночью, а утром мамой стала наш белорукий гиббон Соня. Роды у самок прошли без каких-либо осложнений, малыши тоже чувствуют себя хорошо, - сообщил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Крошки появились на свет с разницей в несколько часов. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Стоит отметить, что обе мамочки уже имеют определенный опыт за плечами – и у той, и у другой эти роды уже не первые. Однако на этот раз из-за морозов не обошлось без трудностей. Вскоре после родов работникам зоопарка пришлось забрать малышку у родителей-зубров – слишком уж холодная погода была за окном. Мера была вынужденная, но необходимая. На две ночи малышку у мамы нам пришлось изъять. Все это время Муза очень нервничала, искала дочку и тоскливо мычала.

Вскоре после рождения малышу пришлось разлучиться с мамой. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Впрочем, разлука была недолгой. Как только началась оттепель, новорожденную малышку вновь вернули родителям. Сейчас в семействе вновь воцарилось спокойствие.

А вот белоруким гиббонам со своей крошкой разлучаться не пришлось. Все свое время она проводит на животе у мамочки.

Сейчас семейство уже воссоединилось Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Пока даже пол детеныша определить не удается, так как Соня никого к нему не подпускает, - пояснили в «Лимпопо». – Она изо всех сил оберегает малыша и с большой осторожностью показывает его посетителям.