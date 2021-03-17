«Хранила деньги в гробу»: Столетняя пенсионерка из Дивеева пожаловалась в полицию на пропавшую заначку

Столетняя пенсионерка из Дивеева пожаловалась в полицию на пропавшую заначку. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Весьма необычное дело на днях пришлось расследовать полицейским из Дивеевского района Нижегородской области. К ним обратилась местная жительница Клавдия Федоровна (имя героини изменено – прим. ред.) На днях бабушка отметила столетний юбилей, вот только ей было не до праздника – старушка обнаружила, что у нее пропала давняя заначка - 30 тысяч рублей. Деньги эти она копила на «черный день», другими словами – гробовые. И хранила «копилку» …прямо в гробу.

- У нее во двое стоит сколоченный гроб, который она припасла для себя, - рассказали «Комсомолке» в полиции. – И, видимо, там она и прятала деньги.

Вот только на днях старушка этих денег хватилась. Заглянув в тайник, она обнаружила, что денежек и след простыл. Первыми подозреваемыми оказались родственники, потом подозрение пало на заходивших недавно в дом работников местной администрации. Дабы наказать виновных, старушка написала заявление в полицию.

- По данному факту было проведено тщательное расследование, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД по Нижегородской области». – Выяснилось, что ранее бабушка нанимала работников и попросту расплатилась с ними этими деньгами. А потом и забыла про это. Так что уголовное дело возбуждено не было.