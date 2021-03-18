«Пришлось час стоять на холоде»: Кондуктор выгнала из автобуса слепого нижегородца, который отказался платить за собаку-поводыря

Алексей Гришаев несколько лет стоял в очереди, чтобы получить собаку-поводыря. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ситуация, произошедшая на днях в Городецком районе, до крайности возмутила многих нижегородцев. Там из автобуса со скандалом выгнали слепого мужчину, который отказался оплачивать проезд своей собаки-поводыря. Инвалиду пришлось в метель час стоять на остановке в ожидании следующего маршрута.

54-летний Алексей Гришаев живет в Городце, а работает в Нижнем Новгороде. Он потерял зрение 17 лет назад из-за тяжелой болезни. Однако мужчина не опустил руки: он выучился на массажиста, но долгое время не мог найти работу. И вот в конце прошлого года его взяли в реабилитационный центр в Нижнем Новгороде, где он помогает пациентам на пути к выздоровлению. Верный спутник Алексея – лабрадор Дэни, собака-поводырь, специально обученная помогать незрячим. В России всего два центра подготовки таких собак, поэтому слабовидящие люди вынуждены по несколько лет стоять в очереди, чтобы заполучить обученного четвероногого помощника.

Тот самый лабрадор Дэни - друг и помощник Алексея. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В тот день, 16 марта, Алексей вместе с Дэни ехал в автобусе №101 рейсом «Заволжье - Городец». Сначала кондуктор попросила мужчину одеть на собаку намордник, а потом потребовала оплатить проезд животного, хотя по закону проезд собаки-поводыря в общественном транспорте бесплатный. Слово за слово, сцепились. Завязался конфликт.

«Намордник Дэньке я все-таки одел, но сказал, что за собаку платить не буду и показал документ, что это собака-поводырь. Но она [кондуктор] продолжала требовать и возмущаться, грозить штрафом. Потом автобус остановился, и пассажиры тоже начали кричать, возмущаться и требовали меня выгнать», - рассказал Алексей корреспонденту «КП – Нижний Новгород».

Водитель с кондуктором даже позвонили своему начальнику и передали трубку Алексею. Когда Алексей объяснил ситуацию, начальство согласилось, что проезд собаки оплачивать не надо. Но локомотив кондукторского гнева было уже не остановить…

«Мужик, давай выходи!»

Каждый, кто ездит на общественном транспорте, хоть раз наверняка попадал в такую ситуацию: чтобы вынудить едущего зайцем пассажира выйти, водитель останавливает автобус и объявляет, что никуда не поедет, пока вон тот гражданин не выйдет или не оплатит проезд. И тут же к конфликту подключаются все остальные пассажиры, которые спешат по своим делам и не хотят терять время из-за какого-то упрямого человека. Они начинают кричать и ругаться и, как правило, зайцу ничего не остается, кроме как выйти из автобуса. Однако в этой ситуации имел место неожиданный поворот.

В самый разгар конфликта в автобусе появились полицейские (вот это оперативность!). По словам Алексея, стражи порядка, не разбираясь, встали на сторону кондуктора и также попросили его покинуть салон, что он в итоге и сделал.

Алексей работает массажистом в Нижнем Новгороде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Полицейских было трое – двое мужчин и женщина. Я сидел на задней площадке (только там можно хоть как-то разместиться с собакой). Они подошли ко мне сказали: «Мужик, давай выходи». Я предъявил им документы, но они все равно сказали, чтобы я вышел. Только когда я спускался из автобуса, до них, похоже, дошло, что я – слепой», - вспоминает Алексей.

Полицейские проводили Алексея до ближайшей остановки (инвалида высадили из автобуса прямо на дороге, в середине пути) и поспешили ретироваться, а мужчине потом пришлось почти целый час в метель ждать на холоде следующей маршрутки.

«Дэня очень испугался, он потом всю дорогу лизал мне руки, пока мы ехали в автобусе. Он до сих пор в стрессе от случившегося, постоянно прижимается ко мне и скулит», - говорит хозяин лабрадора.

Версия полиции

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, полицию вызвала не кондуктор, а кто-то из свидетелей транспортного скандала. И полицейские не выставляли пассажира из автобуса: он вышел самостоятельно. Так быстро, что они и слова сказать не успели.

«Когда приехали сотрудники полиции, мужчина вышел из маршрутки. Они вышли следом за ним, после чего автобус уехал», - пояснил источник.

Примерно так же выглядит и официальная версия полиции.

«Прибывшим на место сотрудникам полиции кондуктор и пассажиры пояснили, что мужчина с собакой ведёт себя агрессивно, в том числе оскорбляет кондуктора. Гражданин в указанный момент находился на задней площадке салона автобуса и разговаривал по телефону. В дальнейшем он вышел на улицу, сотрудники проследовали за ним и предложили изложить свою версию события. При этом физическая сила к гражданину не применялась. В связи с тем, что участники конфликта отказались писать заявления, автобус продолжил движение по маршруту, а правоохранители по просьбе гражданина проводили его до остановки», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств.

«Он абсолютно адекватный человек»

Алексея Гришаева с его собакой-поводырем знают многие нижегородцы, которые вместе с ним на одной электричке добираются до областного центра на работу. При этом все как один говорят о нем только хорошее.

«Я несколько раз пересекался с ним в электричке. Никогда он не буянит, и поводырь его всегда ведет себя в высшей степени прилично. Они, как правило, скромно сидят на месте у выхода, и он просто гладит собаку. Видно, что очень к ней привязан не только как к поводырю, но и как к другу», - поделился Сергей Петухов.

«Лабрадор - милейшее существо, зарядил энергией на целый день. В электричке ни у кого не возникло даже мысли унизить человека, наоборот, все понимали, что в данной собаке у человека руки, ноги, глаза да и друг в конце концов. Пока ехали, разговорились. Действительно, таких собак очень мало, он ждал её 5 лет. В данной ситуации поражает необразованность и неуважение к другим людям», - уверена Ольга Крылова, которая также ездит на этой электричке.

Нижегородка Анна Куликова училась вместе с Алексеем, и также не может сказать о нем ничего плохого.

«Нормальный, абсолютно адекватный, спокойный человек. В отличие от целого автобуса свиней, с которым ему пришлось столкнуться. Надеюсь, никто из них никогда не станет инвалидом и не столкнётся с таким. Позорище!» - негодует девушка.

Каждый Новый год наряжается Дедом Морозом

Ситуация кажется абсурдной и чудовищной вдвойне, если знать, что Алексей – человек широкой души. Настолько широкой и щедрой, что готов делиться своим теплом с окружающими. Много лет подряд под Новый год он облачается в костюм Деда Мороза, ходит по Покровке и поздравляет прохожих. Рядом с ним всегда его верный спутник – четвероногий помощник Дэни. Пес везет миниатюрные саночки с волшебным мешком, в котором лежат подарки - их Алексей раздает прохожим просто так.

Под Новый год Алексей переодевается в Деда Мороза и дарит людям праздник. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Доброта делается только таким образом», - уверен Алексей.

«Мы каждый год видим его в декабре на Покровке. Он поздравляет прохожих, читает стихи. Это очень мило и трогательно, ведь сейчас в жизни так не хватает чего-то светлого и доброго. И настроение он создает очень праздничное, волшебное», - говорит жительница Нижнего Новгорода Светлана Ликеева.

Наверное, что-то поломалось во Вселенной, если столь открытый человек столкнулся с таким хамством окружающих людей. Тут, пожалуй, сто раз подумаешь: что страшнее – потерять зрение или быть слепым душой?..

Власти: «Ситуацию считаем недопустимой»

Чтобы оценить действия кондукторши в отношении слабовидящего человека, мы обратились за комментарием в администрацию Городецкого района. Чиновники встали на сторону инвалида и заявили, что всегда «важно оставаться людьми».

«Описанную ситуацию считаем недопустимой. Права людей с ограниченными возможностями должны неукоснительно соблюдаться, но и все пассажиры должны соблюдать правила поездок в общественном транспорте. С кондукторами и водителями провели разъяснительную работу по соблюдению служебной этики и федерального законодательства о пассажирских перевозках», - сказал первый заместитель главы администрации Городецкого района Андрей Сатанов.

По федеральному закону о перевозке пассажиров и багажа, служебные собаки и собаки-поводыри могут ездить в общественном транспорте бесплатно, при этом хозяин должен предъявить документ, подтверждающий, что эта собака прошла обучение. При этом все собаки, в том числе и собаки-поводыри в общественном транспорте должны ездить в наморднике и в ошейнике или шлейке.

Жизнь Алексея изменилась в 2003 году, когда он полностью ослеп. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На предприятии говорят, что конфликт возник из-за того, что пассажир отказался надевать на собаку намордник. При этом изначально животное якобы было не только без намордника, но и без шлейки.

Собственно, Алексей и не отрицает того, что собака была без намордника. Но камнем преткновения ведь стал не намордник, а оплата проезда за собаку-поводыря, которая по закону может ездить бесплатно.

Слепые сердца

Людям с ограниченными возможностями, выходящим за пределы квартиры, и без того приходится нелегко: все мы знаем, что степень доступности городской среды для инвалидов сильно оставляет желать лучшего. А тут еще и агрессия со стороны окружающих. Алексей говорит, что с октября, как у него появилась собака-поводырь, жизнь стала невыносимой, хоть из дома не выходи.

«Я каждый божий день сталкивают с ненавистью людей. Как же я от этого устал! Меня постоянно терроризируют в транспорте – так, что иной раз приходится выйти на две остановки раньше и идти пешком. Заходишь в метро – сразу бегут с вопросом «Куда с собакой?!» вместо того, чтобы спросить, не нужна ли мне помощь. На эскалаторе с собакой нельзя, а специального лифта на Горьковской зачастую не дождаться», - сетует Алексей.

Конечно, ежедневно проделывать такой огромный путь, который преодолевает слабовидящий Алексей (из Городца в Нижний Новгород и далее на городском транспорте к месту работы), - задача не из легких даже для здорового человека, что уж говорить про человека с ограниченными возможностями.

Впрочем, Алексей не намерен оставлять эту ситуацию просто так: чтобы добиться справедливости, он собирается обратиться в суд.

«Я намерен подать в суд на действия и кондуктора, и транспортного предприятия, и полиции», - говорит Алексей.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Дейч, юрист:

«Действия кондуктора незаконны. Собака-поводырь – это не ручная кладь, а неотъемлемая часть слабовидящего человека. Кондуктор не имела права требовать деньги за проезд собаки-поводыря и тем более высаживать незрячего человека из автобуса. Женщина однозначно подлежит увольнению, поступок незаконный и аморальный. Еще больше вопросов вызывает момент с появлением сотрудников полиции: почему они не восстановили справедливость, каковы были их действия, кто их вызвал?».

Пролить свет на ситуацию могут очевидцы конфликта – пассажиры того самого автобуса, которые ехали вместе с Алексеем в тот день. Если Вам есть что рассказать о данной ситуации, пишите нам на почту kpnn@phkp.ru.