«Ранее судимый за угон и кражу»: в Нижнем Новгороде задержали водителя, наехавшего на инспектора ДПС

Полицейского госпитализировали в больницу с травмами. Фото: скриншот из видео. Источник: телеграм-канал «Нижний №1».

В Нижнем Новгороде полицейские задержали водителя, наехавшего на инспектора ДПС и скрывшегося с места происшествия. Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за угон и кражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, инцидент произошло 15 марта в Сормовском районе. Около 21:00 инспектор ДПС остановил на улице Вождей Революции автомобиль для проверки, но, едва остановившись, водитель вдруг принял решение уехать и резко дал по газам.

Машина начала движение, тем самым совершив наезд на полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей. После этого водитель скрылся в неизвестном направлении.

- В результате наезда госавтоинспектор получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в ведомстве.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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