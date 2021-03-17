Более 300 домов в Нижегородском и Кстовском районах отключат от водоснабжения 18 марта

Более 300 домов останутся без холодной воды из-за плановых работ на трубопроводе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 300 домов в Нижегородском и Кстовском районах отключат от холодного водоснабжения 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Нижегородского водоканала».

По информации компании, ограничение связано с необходимостью проведением плановых работ по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на Казанском шоссе. В связи с этим с 10:00 до полуночи холодной воды в ряде домов либо не будет совсем, либо она будет течь со слабым напором из-за понижения давления в трубах.

Жителям домов, где планируется отключение, рекомендуется с вечера запастись холодной водой на период отключения.

«Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99», - рассказали в водоканале.

Список адресов, которые будут отключены от холодного водоснабжения 18 марта:

- Верхне-Печёрская слобода, 6, 8, 10, 38, 40,

- ул. Вечерняя, 5, 21, 62, 104, 124,

- дер. Афонино, ул. Зеленая, 1, 7, 22, 27, 28, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 696

- дер. Афонино, ул. Магистральная, 1, 4-1876, 10в, 20, 21а, 21б, 63, 71, 72, 73, 73а, 74, 81, 82, 83, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 158, 159, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 206, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 1376

- дер. Афонино, ул. Овражная, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198,

- дер. Афонино, ул. Октябрьская, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 277, 278, 279, 280, 281,

- дер. Афонино, ул. Парковая, 24, 25, 26, 60, 61, 61а, 62, 62а,

- дер. Афонино, ул. Первомайская, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210А, 210б, 211, 211а, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,

- дер. Афонино, ул. Полевая, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 307А,

- дер. Афонино, ул. Центральная, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,

- дер. Афонино, ул. Школьная, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 57, 58,

- дер. Афонино, ул. Ясная, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 46, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4и, 4к, 4л, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

- дер. Никульское, ул. Октябрьская, 197, 197А, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210А, 211, 220

- дер. Новопокровское, ул. Комсомольская, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 139, 168, 172, 175, 176, 177, 177А, 178, 178а, 179, 184, 199, 200,

- дер. Новопокровское, ул. Огородная, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 249, 250, 251,

- Казанское шоссе, 25в, 25ж, 266, 27/1, 28, 28а, 101

- Красная поляна, 4а