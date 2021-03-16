Фото и видео пожара на складе в Кстове опубликовали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Кстове Нижегородской области утром 16 марта загорелось складское помещение площадью 500 квадратных метров. Фото и видео страшного пожара опубликовали спасатели ГУ МЧС по Нижегородской области.

В тушении пожара задействованы 30 человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 11:42 16 марта, - рассказали в ведомстве. – Пожару был присвоен второй ранг сложности. Сейчас складское здание горит на всей площади. По предварительным данным, площадь здания составляет 500 квадратных метров.

По данным спасателей, информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Сейчас обстоятельства этого происшествия выясняются.

Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как рассказали спасатели, в тушении пожара задействованы 30 человек и восемь единиц техники. В настоящее время пожар уже локализован.