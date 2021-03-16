«Это помогает мне держаться на плаву»: Екатерина Одинцова рассказала о своих правилах жизни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Екатерина Одинцова поделилась со своими подписчиками своими главными жизненными принципами. По словам светской львицы, именно эти правила жизни позволяют ему держаться на плаву в трудную минуту.

- Мне в жизни везло на хороших учителей, чьи советы помогали держаться в трудную минуту, - призналась телеведущая. - С юности мне часто встречались люди, чья поддержка и неравнодушие делала меня сильнее, чьи советы меня неоднократно выручали и вразумляли. Их мудрость помогла мне составить свои правила жизни.

Пока телеведущая раскрыла только один такой секрет. Однако и он уже показался ее подписчикам весьма необычным.

По мнению телеведущей, весь секрет в том, чтобы отлично выглядеть даже у себя дома. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не забивайте себе голову, лучше ее помойте! Что бы в вашей жизни ни происходило, всегда нужно оставаться в форме – с чистой головой, легким макияжем и красивой одежде, - рассказала Екатерина Одинцова. - Приведи в порядок себя и всё, что вокруг тебя и что поддаётся твоему контролю - и тут, как по волшебству, начнут приходить в порядок вопросы, которые вроде с внешним видом не связаны.

По мнению телеведущей, весь секрет в том, чтобы отлично выглядеть даже у себя дома. Причем это не займет много времени.

- Моем голову и одеваемся красиво. Если не хотите дома делать макияж - можно не делать, но обязательно используйте легкие духи и украшения, - призывает Екатерина Одинцова. - Даже если вас никто не видит. Вот увидите, как улучшится самочувствие и настроение!