«Самая лучшая жена и мама»: Глеб Никитин в день рождения супруги показал редкие кадры из семейного архива

Екатерина Никитина празднует День рождения 16 марта. Фото: @gsnikitin

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил свою супругу Екатерину с Днем рождения. Трогательный пост он опубликовал 16 марта в своем Instagram. Также глава региона показал редкие кадры из семейного архива. Фото со свадьбы, на отдыхе, в домашней обстановке и на празднике - от всех снимков веет теплом и любовью.

«Сегодня у меня особенная дата. День рождения самого дорогого для меня человека... Дорогая! Поздравляю тебя с днем рождения! Будь собой, не отступай! Молодости, весны, тепла, мира и гармонии на душе! Спасибо тебе за неизменную поддержку всегда и во всем! Люблю тебя! А еще это самая лучшая жена и замечательная мама!» - говорится в поздравлении.

Глеб Никитин и Екатерина поженились в 2003 году. Фото: @gsnikitin

Сейчас Екатерина Никитина занимается вопросами поддержки детей с ограниченными возможностями в Нижегородской области и ПФО. Она является первым заместителем исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе».

Кадр с любимой собакой и на отдыхе. Фото: @gsnikitin

«Катя полностью погрузилась в тему. Детишки с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна, дети-инвалиды. Дальше - больше. Она стала заниматься трудными подростками, детьми-сиротами, воспитанниками детских домов. Проектов много, каждый из них требует не только компетенции , но и душевного тепла. И позволяет дать выход повышенному чувству справедливости и ответственности», - рассказал глава региона.

По словам Глеба Никитина, сейчас его супруга нашла дело по душе.

"Лучшая жена и замечательная мама", - говорит Глеб Никитин о своей супруге. Фото: @gsnikitin

«Катя никогда не любила коммерцию. Она всегда ясно и четко говорила: бизнес - это не мое. Поэтому раньше это была чисто профессиональная деятельность, а здесь, в Нижнем Новгороде, она, наконец, занимается тем, к чему лежит ее душа», - подчеркнул он.

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Они познакомились на работе, трудились в одном отделе. Но настоящие чувства родились в Кронштадте, когда Екатерина и Глеб вместе с коллегами отправились туда на выходные (подробности).