Склад с газовыми баллонами вспыхнул в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 16 марта серьезный пожар вспыхнул в складском помещении на улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Первое сообщение о пожаре поступило в 10:54 16 марта, - рассказали в ведомстве. – Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Однако затем пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Полностью потушить открытый огонь удалось в 11:37. В результате пожара пострадал работник склада.

Взрыва удалось избежать только благодаря быстрой реакции пожарных. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Впрочем, последствия этого пожара могли быть куда более страшными. Как выяснилось на месте, внутри здания находились газовые баллоны с пропаном.

- Избежать детонации удалось только благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных расчётов, - пояснили в ведомстве.

В результате пожара пострадал работник склада. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали о серьезном пожаре на конюшне в мужском монастыре в Оранках Богородского района. К счастью, тогда в результате пожара никто не пострадал – ни люди, ни животные. А вот здание едва ли удастся восстановить.