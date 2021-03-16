Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 марта 2021 года: 407 нижегородцев побороли болезнь за сутки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 353 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 102 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 102 233.
При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 95 365 человек. За последние сутки выписали 407 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 11 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 650 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Примечательно, что в 34 районах Нижегородской области новых больных не выявили вовсе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Ранее мы сообщали, что в этом году масленица в Нижнем Новгороде прошла с соблюдением COVID-ограничений. Для проведения праздничных гуляний был составлен ряд требований.
Вместе с тем с 5 марта в регионе смягчили ковидные ограничения. А гардеробы в цирке, концертных залах и театрах возобновили свою работу.
Более того, этой весной жителей региона может ждать отмена масочного режима.
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