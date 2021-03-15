Паводок 2021 в Нижегородской области: прогноз экспертов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прошедшая зима стала рекордной по количеству снега – только за февраль в регионе выпали де месячные нормы осадков. С началом оттепели весь этот снег начал таять. И нижегородцы уже начали с волнением ожидать подтоплений. Рассказываем, как пройдет паводок 2021 в Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, запасы воды в снежном покрове на реках Ока и Ветлуга и на Горьковском водохранилище выше среднемноголетних значений, - рассказали в департаменте региональной безопасности Нижегородской области. - В Нижнем Новгороде в зону подтопления попадают дачные участки Сормовского района, жилые дома Автозаводского, Ленинского, Канавинского, Московского районов.

Существует угроза подтопления и в нескольких районах Нижегородской области. В частности, в зону риска попадают Бор, Выкса, Первомайск, Шахунья, Навашинский, Перевозский, Семеновский и Уренский районы. Также в эту зону попадают Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Краснобаковский, Воскресенский, Большеболдинский, Ветлужский, Гагинский, Лукояновский, Шатковский районы.

Подтопления могут коснуться не только садовых участков, но и низководных мостов. Ежегодно в Нижегородской области затапливаются десять низководных мостов в Арзамасском, Гагинском, Кстовском, Сергачском районах, Починковском, Дивеевском муниципальных округах и городских округах Бор, Навашинский.