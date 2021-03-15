«27 раз лишали водительских прав»: Нижегородского депутата исключили из ЛДПР за автомобильную аварию. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нижегородский депутат партии ЛДПР Владислав Васкэ оказался в центре грандиозного скандала. И все из-за неоднократного нарушения автомобильных правил. Как оказалось, депутата Вачского поселкового совета лишали водительских прав 27 раз! По закону, он не имеет права садиться за руль как минимум до 2050 года. Однако уже в прошлом году он угодил в аварию, в результате которой нижегородка стала инвалидом. Сегодня этот инцидент обсудили на заседании Координационного совета нижегородского регионального отделения ЛДПР.

- ЛДПР осуждает любое нарушение законодательства РФ. Тем более, если ты являешься депутатом любого уровня. Человек, лишённый водительских прав, сел за руль и совершил ДТП. Ситуация чудовищная, - прокомментировал эту ситуацию депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов. - Даже если учесть, что авария произошла год назад, когда он ещё не был депутатом. А все его 27 раз лишения прав произошли в период с 2006 по 2008 год.

После обсуждения этой истории на заседании совета Владислав Васкэ сложил с себя депутатские полномочия.

Напомним, сюжет о произошедшей год назад аварии ранее был показан в эфире нижегородского телеканала «Кстати». Расследование этого уголовного дела продолжается уже несколько месяцев.

- Дорога была снежная, машина у него на летних колесах, - рассказал журналистам муж пострадавшей девушки Александр Тарасов. - Машину разворачивает боком, жена нажимает на тормоза. Сам он вел себя неадекватно: он кричал, глаза у него были, как у быка на красную тряпку. Возможно, он был под чем-то. На наркотическое опьянение его не проверяли, потому что сотрудники ДПС посчитали это лишним.

Сейчас все ноги у девушки в шрамах. В них вставлено несколько штифтов и болтов. Девушка теперь стала инвалидом второй группы.