Воришка сжег аптеку в Дивееве, пытаясь отыскать бутылочки со спиртом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Принято считать, что вор хотя бы оставляет после себя стены, но только не в случае с аптекой в Дивеевском районе. Здесь после появления жулика остались одни только руины.

- В прошлом году в конце ноября, проходя мимо здания аптеки, местный житель решил украсть оттуда бутылочки со спиртосодержащими жидкостями, - рассказали в Дивеевском районном суде. – Тогда он взял осколок кирпича и разбил им окно в аптеку. Через образовавшийся проем он забрался внутрь.

Однако на этом дело не кончилось. Учитывая, что внутри было очень темно, он подхватил лежавшие рядом листы бумаги и поджег их, используя вместо факела. Да вот беда – пока он рылся в ящиках в поисках спирта, огонь перекинулся на многочисленные пузырьки с лекарствами. Вскоре полыхали уже все полки с лекарствами и подготовленными товарами.

- Обнаружив пожар, мужчина выбрался через все то же разбитое окно и скрылся с места преступления, - рассказали в суде. – В аптеке же полностью выгорел и товар, и все помещение.

Впрочем, отыскать его не составило труда. Свою вину в ходе судебного процесса он полностью признал.

- Решением суда он признан виновным в «Покушении на кражу», - рассказали в суде. – Приговором ему назначен 1 год и 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.